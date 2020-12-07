СМИ: пассажиры подрались в самолете Занзибар — Казань
В самолете, летевшем из Занзибара в Казань, один пассажир избил другого. 26-летнему пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью.
У него диагностировали ссадину левой височной области, ушибы на лице, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
Напомним, что в Татарстане зафиксировали два случая заражения малярией. Оба пациента приехали из Занзибара. Один из заболевших умер.Происшествия Татарстан
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