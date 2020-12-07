Новости происшествий

16:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: пассажиры подрались в самолете Занзибар — Казань

15:17, 07.12.2020
СМИ: пассажиры подрались в самолете Занзибар — Казань
Фото: Максим Платонов (архив)

В самолете, летевшем из Занзибара в Казань, один пассажир избил другого. 26-летнему пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью.

У него диагностировали ссадину левой височной области, ушибы на лице, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Татарстане зафиксировали два случая заражения малярией. Оба пациента приехали из Занзибара. Один из заболевших умер.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем