СМИ: пассажиры подрались в самолете Занзибар — Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

В самолете, летевшем из Занзибара в Казань, один пассажир избил другого. 26-летнему пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью.

У него диагностировали ссадину левой височной области, ушибы на лице, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Татарстане зафиксировали два случая заражения малярией. Оба пациента приехали из Занзибара. Один из заболевших умер.