Житель Менделеевска получил 7 месяцев колонии строгого режима за неуплату алиментов

Житель Менделеевска получил 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за неуплату алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Татарстану.

50-летний мужчина уклонялся от уплаты алиментов на протяжении 7 лет, участия в воспитании ребенка не принимал. Официального заработка у него не было, свои источники доходов скрывал и вел асоциальный образ жизни. Задолженность по алиментам достигла 330 тысяч рублей.



В отношении должника ранее судебный пристав составил протокол об административном правонарушении «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей» (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).

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Мужчина отбыл наказание в виде 10 суток административного ареста, однако продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В результате судебные приставы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (ст. 157 УК РФ ).

Суд признал мужчину виновным и, учитывая привлечение к уголовной ответственности в прошлом, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев в колонии строгого режима.

С начала 2020 года в Татарстане привлекли к уголовной ответственности 868 должников за неуплату алиментов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Заинске суд приговорил 43-летнего мужчину к 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за неуплату алиментов. Сумма долга превысила 850 тыс. рублей.



Татьяна Леухина