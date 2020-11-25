Жителя Заинска приговорили к лишению свободы за задолженность по алиментам на сумму свыше 850 тысяч рублей

В Заинске суд приговорил 43-летнего мужчину к 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за неуплату алиментов. Сумма задолженности составила более 850 тыс. рублей.

Подсудимый уже привлекался ранее за уклонение от уплаты алиментов к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Мужчина свою вину признал. Приговор вынесен по ч. 1 ст. 157 УК РФ (уклонение от уплаты средств на содержание детей).

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Казани суд приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты 42-летнего мужчину, который 6 лет уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма его задолженности составила свыше 1 млн рублей.



Татьяна Демина