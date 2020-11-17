Лучший бомбардир «Барса» Абросимов перешел в «Нефтехимик»

Защитник системы казанского «Ак Барса» Роман Абросимов стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В обмен казанцы получат за хоккеиста денежную компенсацию.

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Из «Ак Барса» в «Нефтехимик» перешел защитник Роман Абросимов (31.07.1994, 195/101, хват левый).



Мы рады приветствовать Романа в Стае и желаем отличного сезона. pic.twitter.com/44VsjAwzzT — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 17, 2020

В нынешнем сезоне Абросимов выступал за «Барс». Защитник был лучшим снайпером и бомбардиром команды в ВХЛ, набрав 16 (9+7) очков.

Абросимов за свою карьеру провел 153 матча в КХЛ, в которых отметился 13 (3+10) очками за результативность.



Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Брэндоном Макмилланом.