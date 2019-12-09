Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»

Евросоюз создаст глобальный санкционный режим, аналогичный ы американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, все страны ЕС пришли по данному вопросу к «прочному консенсусу», пишет RT.



Напомним, что в мае Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список Магнитского пятерых россиян, которые входят в состав специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Изначально в список Магнитского попадали люди, которые считаются причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но затем меры стали распространяться против людей, которых подозревают в нарушении прав человека.