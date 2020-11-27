Евросоюз в декабре продлит санкции против России

Лидеры стран — членов Евросоюза продлят на полгода экономические санкции против России. Они истекают 31 января 2021 года. Саммит по этому вопросу состоится 10—11 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На мероприятии затронут тему минских переговоров и, так как существенного прогресса в их реализации нет, санкции продлят.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году из-за ситуации на Юго-Востоке Украины. Они ограничивают для ряда госкомпаний доступ к финансовым рынкам Европы, запрещают торговлю оружием с Россией, запрещают ввозить в РФ товары двойного назначения, а также ограничивают доступ России к ряду технологий, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Ранее Евросоюз ввел еще одни односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали чиновники администрации президента РФ, директор ФСБ, полпред президента в СФО.