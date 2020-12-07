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Чемезов: КАМАЗ в 2020 году может получить финрезультаты ниже плана

09:30, 07.12.2020
Чемезов: КАМАЗ в 2020 году может получить финрезультаты ниже плана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платоно

ПАО «КАМАЗ» может закончить 2020 год с финансовыми результатами ниже запланированных. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Очевидно, что, с учетом большой инвестпрограммы, у КАМАЗа показатели будут ниже запланированных. Может быть, мы уменьшим инвестпрограмму, если будет совсем сложно. Если приемлемые показатели по году, оставим как запланировано», — цитирует его «Интерфакс».

Фото: commons.wikimedia.org

Плана челнинской компании на этот год предусматривал продажу 35 709 тыс. автомобилей, инвестиции в развитие производства в размере 14,1 млрд рублей, чистую прибыль в размере 288 млн рублей и выручку в 204 млрд рублей.

Ранее ПАО «КАМАЗ» изменило даты корпоративных отпусков в 2021 году в связи с ростом заказов.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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