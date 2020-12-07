Автомобиль из Татарстана с криминальной историей удивил топового автоблогера-эксперта

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Известный блогер-обозреватель автомобилей Максим Шелков провел проверку очередного автомобиля — BMW X5 из Татарстана, который был продан за 150 тысяч рублей. Машину пытались сдать на реализацию, но обнаружилось слишком много несостыковок. В оригинальной сборке машина должна быть с черным салоном, с обычной белой крышей, без проекции на лобовое стекло и без камер кругового обзора.

После осмотра авто выяснилось, что у него очень большие различия в датировке запчастей, номер кузова нанесен не на заводе, номер двигателя не соответствует указанному в ПТС, не соответствует году выпуска и датировка панели и кресла. Крыло, судя по самодельному герметику, переваривалось. В автомобиль «варварски» установлен третий ряд сидений. Блогер увидел, что машину собирали после четырех месяцев от даты выпуска автомобиля.

На этом «сюрпризы» не закончились. Выяснилось, что двигатель, установленный в X5, числится за другим автомобилем — BMW X6, находящимся в Санкт-Петербурге. На нем висит запрет на регистрационные действия, поскольку в Татарстане под него взяли кредит в автоломбарде. Блогер предположил, что авто заложили и не пришли за ним, поэтому его начали «раскидывать» на запчасти. Тем не менее на автомобиль приходят штрафы, то есть он передвигается по городским дорогам.

По информации блогера, за год у BMW X5 сменилось два владельца, и ни один не был вписан в ПТС. Авто недавно сняли с регистрации из-за выяснившихся подробностей.