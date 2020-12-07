В Казани прошло заседание совета «Милли шура» — видео
В Казани прошло заседание национального совета «Милли шура». На нем обсудили итоги 2020 года и планы на будущее, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Главным событием года татары со всей страны признали принятие Стратегии развития татарского народа.
«Мы сегодня обращаемся к каждому руководителю. Важно найти на местах возможность реализации стратегии», — рассказал на совете вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.
Участники «Милли шура» предложили создать специальный экспертный центр. Также они решили объявить 2021 год Годом единства татарского народа.Общество Татарстан
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