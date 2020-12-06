«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Оба гола были заброшены в третьем периоде. Вначале передачей Лямкина воспользовался Галиев, а спустя три минуты Да Коста отправил вторую шайбу, бросив после ассиста защитника казанцев.

Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в текущем сезоне.

Для «Автомобилиста» это поражение стало уже восьмой подряд в КХЛ.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 — 48:32, Галиев (Лямкин);

2:0 — 51:01, Да Коста (Лямкин).