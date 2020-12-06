Игнатьев извинился за удаление в матче с «Локомотивом»: «Любите и не убивайте морально»

Фото: Getty Images

Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев на своем аккаунте в «Инстаграм» принес извинения за удаление в гостевом матче 17-го тура Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3).



«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжёлый период. Он длится уже не короткое время. Продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы. Я молод, нужны ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему», — написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, уже на 47 минуте нападающий влетел прямой ногой в игрока соперника и получил вторую желтую карточку, которая трансформировалась в красную. По итогу матча «Рубин» проиграл «Локомотиву» — 3:1.

«Рубин» после этого матча опустился на 10 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.