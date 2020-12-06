Обвиняемый во взяточничестве экс-гендиректор «Нижегородского авиационного общества» умер в СИЗО

Фото: Максим Платонов (архив)

Московское управление ФСИН сообщило о смерти фигуранта дела о взятке. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), речь идет о бывшем гендиректоре ООО «Нижегородское авиационное общество» (НАО) Василии Клепалове.

В воскресенье обвиняемый обратился к медработнику СИЗО-2, сообщили во ФСИН. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По факту смерти проводится проверка, передает «Интерфакс». Отмечается, что умерший состоял на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.

В июне Клепалов был арестован по делу о взятке в 2 млн рублей. Вместе с ним арестовали чиновника из Минпромторга Ризвана Гайрбекова. Также по этому делу под домашний арест был отправлен замначальника управления ФСВТС Сергей Гармаш.