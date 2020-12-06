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Казань на втором месте в Поволжье по стоимости поздравления от Деда Мороза

16:32, 06.12.2020
Казань на втором месте в Поволжье по стоимости поздравления от Деда Мороза

Сервис Avito подсчитал во сколько обойдется вызвать Деда Мороза в канун 2021 года в различных городах ПФО. Одним из самых дорогих традиционно стала Казань.

В столице Татарстана вызвать артистов для поздравления можно приблизительно за 7,5 тысячи рублей.

Уступает Казань только Перми, где те же услуги оцениваются в 8 тысяч. Третья строчка досталась Уфе, где артисты просят 7 тысяч.

Источник: fedpress.ru

Как отмечает «ФедералПресс», среди тысячи объявлений ни разу не упоминается безопасность от COVID-19. Лишь в десятке из них заходит речь о наличии медкнижки у артиста.

Между тем, в Казани все же есть предложение услуг Кыш Бабая, переболевшего коронавирусом.

Общество БашкортостанТатарстан
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