За последние сутки в Татарстане выписался 61 пациент, выздоровевший от COVID-19

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане количество активных случаев заражения COVID-19 на 6 декабря составляет 1 239, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. За последние сутки из больниц республики выписан 61 пациент.

В список регионов с наименьшими темпами прироста заразившихся коронавирусом в этот раз республика не попала. Лидирует в списке Чукотский автономный округ, где за сутки количество зарегистрированных случаев прибавляется на 0,2%.

Фото: Илья Репин (архив)

Второе место делят Ханты-Мансийский автономный округ и Дагестан с показателем 0,6%. На третьей строчке Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Оренбургская область и Марий Эл, где за сутки заболевших становится на 0,7% больше.

Напомним, за последние сутки в Татарстане еще 90 человек заразились коронавирусом. С начала пандемии в республике зафиксировано 9 479 случаев заражения.