Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Минске
В воскресенье в Минске начались задержания протестующих во время точечных протестов. Милиция и ОМОН выхватывают людей в различных микрорайонах города.
В микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, сообщает «Интерфакс». Около 20 протестующих разбежались. Также силовики задерживали граждан на улице Столетова, в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.
Напомним, что теперь оппозиция тестирует новую тактику. Вместо выхода на ценральные улицы и площади минчане организуют десятки мелких митингов в жилых районах. В первые дни смена тактики выглядела выигрышной: силовики собирались в центре Минска, а массы собирались в других местах.
Сегодня милиция и ОМОН Белоруссии вновь стягивались в центр города.Общество
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