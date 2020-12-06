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Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Минске

14:42, 06.12.2020 1
Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Минске
Фото: t.me/nexta_tv

В воскресенье в Минске начались задержания протестующих во время точечных протестов. Милиция и ОМОН выхватывают людей в различных микрорайонах города.

В микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, сообщает «Интерфакс». Около 20 протестующих разбежались. Также силовики задерживали граждан на улице Столетова, в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.

Фото: t.me/nexta_tv

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Напомним, что теперь оппозиция тестирует новую тактику. Вместо выхода на ценральные улицы и площади минчане организуют десятки мелких митингов в жилых районах. В первые дни смена тактики выглядела выигрышной: силовики собирались в центре Минска, а массы собирались в других местах.

Сегодня милиция и ОМОН Белоруссии вновь стягивались в центр города.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    кресло не охота освобождать.
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