В Минске силовики готовятся к новой акции протеста оппозиции
В Минске силовики готовятся к началу новой акции белорусской оппозиции «Марш воли». Об этом сообщает «РИА Новости».
В центре Минска увеличили количество сотрудников правоохранительных органов, спецтехники и милицейских автобусов, приготовлен водомет.
Сообщается, что для безопасности людей закрыты несколько станций минского метро: «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Также жители Минска жалуются на сбои в работе Telegram.
Напомним, что в конце ноября в Белоруссии силовики задержали более 200 человек во время несанкционированных акций протеста.
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