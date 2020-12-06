В Минске силовики готовятся к новой акции протеста оппозиции

В Минске силовики готовятся к началу новой акции белорусской оппозиции «Марш воли». Об этом сообщает «РИА Новости».

В центре Минска увеличили количество сотрудников правоохранительных органов, спецтехники и милицейских автобусов, приготовлен водомет.

Сообщается, что для безопасности людей закрыты несколько станций минского метро: «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Также жители Минска жалуются на сбои в работе Telegram.

Фото: t.me/s/nexta_tv

Напомним, что в конце ноября в Белоруссии силовики задержали более 200 человек во время несанкционированных акций протеста.



Татьяна Демина