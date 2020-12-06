Эксперт рассказал, на какие продукты в 2021 году снизятся цены
В следующем году в России могут снизиться цены на свинину и мясо птицы. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе РФ Дмитрий Авельцов.
По словам эксперта, цены на свинину могут упасть на 5%. Это связано с большим объемом ее производства в России. Аналогичная ситуация на российском рынке наблюдается с мясом птицы. На говядину повышения цен не ожидается.
Эксперт спрогнозировал и уменьшение стоимости сахара: «Рынок уже сейчас начал стабилизироваться на фоне поступления продукции из свеклы нового урожая. Уже несколько недель отмечается снижение цен у производителей».
Авельцов обратил внимание, что меры Минсельхоза РФ могут привести в следующем году к снижению цен на подсолнечник и пшеницу.
Эксперт заверил, что в 2021 году гражданам не стоит ожидать серьезного повышения стоимости молочной продукции.
Напомним, что в октябре из 43 продуктов, входящих в потребительскую корзину, повысилась стоимость 19 товаров, причем некоторые выросли в цене на 76%.
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