В России с 1 декабря граждан будут уведомлять о мерах соцподдержки

Фото: Илья Репин

Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря.

Сведения о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениями, будут получать родители несовершеннолетних, пенсионеры, безработные и другие категории граждан, пишет «Российская газета».

Фото: Илья Репин

Информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения.

В конце ноября Минцифры России предложило разрешить продавать автомобили через портал госуслуг. Ведомство предлагает добавить в перечень разрешенных сделок куплю-продажу и лизинг транспортных средств.



Татьяна Леухина