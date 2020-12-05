В Татарстане зафиксировано 88 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса, из них один завозной, остальные — контактные. 16 заболевших госпитализированы, 72 проходят лечение на дому.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 10 775 человек.

В Казани зафиксировано 52 новых случая COVID-19, в Набережных Челнах — 11. В Нижнекамском и Лениногорском районах РТ выявлено по три заражения коронавирусом.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 31 человек. На втором месте группа лиц от 50 до 60 лет — 22 заболевших.

За сутки выздоровели 58 татарстанцев. Общее количество вылечившихся пациентов достигло 9 418 человек.

Фото: realnoevremya.ru

От коронавируса в Татарстане умерли 144 человека.

В России за сутки выявили 28 782 случая COVID-19, что является новым рекордом. Общее количество заболевших составляет 2 431 731 человек.

