В 13 регионах России выявили мутации коронавируса

В 13 регионах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, в S-белке коронавируса выявили мутации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава РФ Дмитрия Лиознова.



Эксперт заверил, что выявленные в белках SARS-CoV-2 мутации не влияют на его патогенность и на тяжесть заболевания.



Фото: realnoevremya.ru

По его данным, мутации COVID-19 обнаружили в Ленинградской, Новосибирской, Свердловской и Омской областях. Зафиксированы они и в Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в республиках Хакасия, Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обнаруженные в Сибирском регионе мутации коронавируса не усиливают возбудитель.

