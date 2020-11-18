Новости общества

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 13 регионах России выявили мутации коронавируса

13:01, 18.11.2020
В 13 регионах России выявили мутации коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В 13 регионах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, в S-белке коронавируса выявили мутации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава РФ Дмитрия Лиознова.

Эксперт заверил, что выявленные в белках SARS-CoV-2 мутации не влияют на его патогенность и на тяжесть заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

По его данным, мутации COVID-19 обнаружили в Ленинградской, Новосибирской, Свердловской и Омской областях. Зафиксированы они и в Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в республиках Хакасия, Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обнаруженные в Сибирском регионе мутации коронавируса не усиливают возбудитель.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем