Минниханов принял участие во вручении премии «Юрист года РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения Российской юридической премии имени Г.Ф. Шершеневича и премии «Юрист года РТ».

Сам руководитель республики вручил юристам госнаграды и благодарности президента РТ.

Премию Шершеневича получили завкафедрой гражданского права юрфака МГУ Евгении Суханов и профессор кафедры теории государства и права Московской юридической академии Валерий Лазарев, передает пресс-служба президента РТ.

Благодарность председателя Совета Федерации получил председатель Татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Ильдар Халиков.

Победителем премии «Юрист года РТ» в номинации «Правосудие» стал зампред Верховного суда РТ по гражданским делам Марат Хайруллин, передает «Татар-информ». В номинации «Правовое просвещение» лидером оказалась старший помощник прокурора РТ по правовому обеспечению Ирина Петрова. Глава УФССП по РТ Игорь Безуевский отмечен премией в номинации «За преданность юридической профессии». Награда в номинации «Оказание бесплатной юридической помощи» досталась ведущей ТНВ Гульназ Миньязовой.

Победой в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина» может похвастать руководитель центрального казанского филиала коллегии адвокатов РТ Лилия Габдрахманова. А начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере криминального банкротства, рейдерства следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по РТ Дмитрий Куцявичюс отмечен в номинации «Обеспечение законности и правопорядка».