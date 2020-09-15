СМИ: в администрации Челнов готовятся масштабные перестановки
В администрации Набережных Челнов могут уволиться сразу несколько чиновников. Портал chelny-biz.ru со ссылкой на источники сообщает, что свои посты могут покинуть первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев, а также куратор экономического блока Наталия Кропотова.
Кроме них, издание ожидает увольнения замглавы исполкома, отвечающего за строительный блок Ильмира Исхакова, а также главного финансиста администрации Ирины Сагидуллиной.
Последняя избралась в горсовет по партийному списку «Единой России».
О возможных перестановках говорят также телеграм-каналы, например, «Татарская якудза».
На выборах депутатов в горсовет Набережных Челнов порог преодолели пять партий из шести. Более 60% набрали представители «Единой России».
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