Кабмин Татарстана сократил финансирование программы благоустройства городской среды почти на 2 млрд рублей
Правительство Татарстана сократит финансирование программы благоустройства городской среды, рассчитанной на период с 2018 по 2024 год. Согласно последнему постановлению кабмина, на нее направят 19,2 млрд рублей.
Это на 1,9 млрд рублей меньше, чем в предыдущей версии документа. В ней предполагалось, что в 2021 году на программу «Формирование современной городской среды на территории РТ» направят 3,2 млрд рублей. Последний вариант документа предполагает выделение 1,4 миллиарда.
На следующие годы объемы финансирования пока не изменились.
Напомним, в прошлом году программу продлили. До этого она была рассчитана до 2022 года.ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
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