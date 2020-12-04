Кабмин Татарстана сократил финансирование программы благоустройства городской среды почти на 2 млрд рублей

Правительство Татарстана сократит финансирование программы благоустройства городской среды, рассчитанной на период с 2018 по 2024 год. Согласно последнему постановлению кабмина, на нее направят 19,2 млрд рублей.

Это на 1,9 млрд рублей меньше, чем в предыдущей версии документа. В ней предполагалось, что в 2021 году на программу «Формирование современной городской среды на территории РТ» направят 3,2 млрд рублей. Последний вариант документа предполагает выделение 1,4 миллиарда.

Фото: Максим Платонов (архив)

На следующие годы объемы финансирования пока не изменились.

Напомним, в прошлом году программу продлили. До этого она была рассчитана до 2022 года.