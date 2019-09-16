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Кабмин Татарстана продлил программу благоустройства городской среды

21:24, 16.09.2019
Кабмин Татарстана продлил программу благоустройства городской среды

Правительство Татарстана внесло изменения в постановление о госпрограмме «Формирование современной городской среды на территории РТ». Она продлена до 2024 года.

Ранее программа была рассчитана на 5 лет — с 2018 до 2022 года. Теперь же она была продлена до 2024-го.

Из документа следует, что в 2023-м и 2024-м бюджет республики выделит на формирование городской среды по 2 млрд рублей. Финансирование из федерального бюджета не определено, поскольку субсидии распределяются ежегодно.

Общество Татарстан
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