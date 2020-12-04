Стример Reeflay арестован на два месяца

Фото: соцсети

В пятницу суд арестовал на два месяца стримера Стаса Решетняка, известного под ником Reeflay. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к смерти.

«Я уже все сказал», — приводит слова блогера проект Mash.

Защита блогера намерена обжаловать решение. Мать стримера заявила, что он добрый и даже «котенка обидеть не мог».

Напомним, следователи задержали мужчину накануне. В прямом эфире блогера умерла девушка, которую он выгнал на мороз и не пускал в дом несколько часов. После экспертизы судмедэксперты обнаружили ряд травм на теле погибшей, в СКР считают, что блогер избил ее.