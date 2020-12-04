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Путин объяснил, почему искусственный интеллект не заменит президента

16:31, 04.12.2020 1
Путин объяснил, почему искусственный интеллект не заменит президента
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что искусственный интеллект пока не сможет заменить главу государства. Так он ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины в ходе основной дискуссии конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, пишет RT.

Фото: kremlin.ru

«У всего искусственного, в том числе у искусственного интеллекта, нет сердца, души. Нет чувства сострадания и совести», — сказал Путин.

    По его мнению, все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями: «Иногда, я это знаю по своему собственному опыту... приходится принимать, казалось бы, не совсем рациональные решения, а их нужно принимать, исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными, в области, скажем, пенсионного обеспечения, здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека».

    Сегодня Путин также рассказал о цифровой трансформации России.

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