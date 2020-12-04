Путин объяснил, почему искусственный интеллект не заменит президента

Президент России Владимир Путин сообщил, что искусственный интеллект пока не сможет заменить главу государства. Так он ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины в ходе основной дискуссии конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, пишет RT.



Фото: kremlin.ru

«У всего искусственного, в том числе у искусственного интеллекта, нет сердца, души. Нет чувства сострадания и совести», — сказал Путин.



По его мнению, все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями: «Иногда, я это знаю по своему собственному опыту... приходится принимать, казалось бы, не совсем рациональные решения, а их нужно принимать, исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными, в области, скажем, пенсионного обеспечения, здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека».

Сегодня Путин также рассказал о цифровой трансформации России.