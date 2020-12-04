Путин рассказал о цифровой трансформации России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее десятилетие планируется работа по цифровой трансформации всей страны. Об этом сообщает ТАСС.
Путин поручил правительству РФ разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. По его словам, курсы по искусственному интеллекту должны стать частью образовательных программ.
Разработчики искусственного интеллекта уже в следующем году могут получить доступ к государственным данным.
В начале текущего года стало известно, что МВД РФ создает систему для поиска преступников с помощью искусственного интеллекта.
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