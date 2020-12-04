Минкульт выделил 30 миллионов рублей на ледовые шоу Татьяны Навки

Министерство культуры Российской Федерации в качестве субсидии выделило 30 миллионов рублей на новогодние ледовые шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Об этом сообщает Sports.ru.

«Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в размере 30 000 000 рублей», — говорится в документе, оказавшемся у источника.

Судя по соглашению средства поступят через Ассоциацию музыкантов «Академия народной музыки». По документам ожидается, что ледовые постановки увидят более 25 500 зрителей в период с 23 декабря 2020 по 8 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что шоу Татьяны Навки перенесены на неопределенный срок из-за ограничений по коронавирусу.

Напомним, Навка является женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В прошлом году Следственный комитет России инициировал проверку в отношении вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова, который по документам получил гонорар за Алину Загитову за ее участие в ледовом шоу Навки.