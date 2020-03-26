СК РФ инициировал проверку чиновника Аксенова из-за гонораров Загитовой

Следственный комитет России инициировал проверку в отношении вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова после окончания ледового шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

По информации источника, на чиновника завели дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Проверка, скорее всего, связана с деньгами, которые были перечислены Аксенову из федерального бюджета в начале 2020 года. Судя по документам, он получил около 8 млн рублей за участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».



Организатор шоу Татьяна Навка подтвердила, что Аксенов получил деньги. Оказалось, что чиновник представляет интересы несовершеннолетней Алины Загитовой.

«Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксенов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова несовершеннолетняя и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Все в строгом соответствии с законом», — заявила РБК Навка.



Информацию также подтвердили в «Росконцерте», который переводил деньги.

«По волеизъявлению олимпийской чемпионки Алины Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) «Росконцерт» заключил договор с ИП Эдуардом Аксеновым как уполномоченным лицом с целью обеспечения участия Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — сообщили в организации.

Отметим, что Эдуард Аксенов является начальником отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» по общим вопросам, где тренируется группа тренера Этери Тутберидзе.

Загитова приостановила свою профессиональную карьеру фигуристки. Сразу после этого она сыграла одну из главных ролей в ледовом спектакле Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

31 марта Загитова должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.