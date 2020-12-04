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Кабмин огласил даты проведения Российского венчурного фонда в Казани в 2021 году

13:43, 04.12.2020
Кабмин огласил даты проведения Российского венчурного фонда в Казани в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru

Российский Венчурный форум пройдет в Казани 7—8 апреля 2021 года. Местом проведения форума выбран выставочный зал «Казань-Экспо». С инициативой проведения форума выступили Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Российская ассоциация венчурного инвестирования.

Согласно распоряжению Кабмина РТ, до 1 февраля 2021 года республиканский организационный комитет должен будет разработать план мероприятий, создать условия для проведения офлайн- и онлайн-форматов, а также обеспечить участие специалистов высших образовательных организаций.

Ранее XV Российский венчурный форум, запланированный к проведению в г. Казани 16—17 апреля 2020 года, перенесли на более поздний срок.

Общество Татарстан
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