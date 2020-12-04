«Синтез» отправился в Белград на матчи квалификации Кубка Европы

«Синтез» отправился в Белград для участия в групповом этапе второго квалификационного раунда Кубка Европы LEN по водному поло. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе клуба.

В столице Сербии казанцам предстоит провести две встречи. Соперниками «Синтеза» станут румынская «Орадея» и сербский «Нови Београд».

Все поединки пройдут без зрителей, при строгом соблюдении «антиковидного» регламента LEN.

В первом матче «Синтез» сыграет с «Орадеей» 5 декабря, на следующий день команда Марата Закирова встретится с «Нови-Београдом». Обе игры начнутся в 21.00 мск.

Подробное превью Кубка Европы LEN можно почитать в материале «Реального времени».