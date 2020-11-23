Аналитики предупредили об отзыве лицензий у 35 российских банков в 2021 году

В России за год до 35 банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, считают эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА».

«До 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — передает «РИА Новости» прогноз специалистов.

Восстановление прибыли банков может занять почти год. Сейчас нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организации.

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Запас прочности банков остается в рискованном положении, восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018—2019 годов откладывается не менее чем на год.

В ноябре, напомним, Центробанк РФ лишил лицензии московский Международный коммерческий банк.



Татьяна Леухина