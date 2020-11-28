Новости промышленности

21:16 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Строительство «Северного потока-2» возобновится в декабре

20:45, 28.11.2020
Строительство «Северного потока-2» возобновится в декабре
Фото: angi.ru

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока 2", планирует возобновить укладку газопровода в текущем году. Компания будет использовать судно с якорным позиционированием.

Работы будут проводиться в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). Название судна, которое будет задействовано, в компании пообещали озвучить позже, передает «РИА Новости».

Фото: archive.government.ru

Вчера судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» «Академик Черский» возвратился обратно в Калининград после остановки в германском порту Мукран, являющимся логистической базой «Северного потока — 2».

Татьяна Леухина
Промышленность
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем