За год «Татнефть» сократила добычу нефти на 3,4 млн тонн

За январь — ноябрь «Татнефть» добыла почти 23,8 млн тонн нефти. Это на 3,4 млн тонн меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Только за ноябрь добыто почти 2,1 млн тонн нефти, сообщает пресс-служба группы.

Среди прочего компания добыла за 11 месяцев более 3 млн тонн сверхвязкой нефти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Построено и сдано 511 скважин. В Самарской области пробурены одна эксплуатационная и две поисково-разведочные скважины. С начала года произведено почти 10,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» восстановит прежние темпы добычи после завершения сделки ОПЕК+. В группе рассчитывают достигнуть прежних объемов за один-два месяца.