Буцаев — о поражении 1:6 от «Ак Барса»: «У «Нефтехимика» кроме беготни сегодня ничего не было»

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мыслями о разгромном поражении от «Ак Барса» — 1:6. По мнению специалиста, у его команды в игре отсутствовали почти все компоненты игры.



— Хочу извиниться перед болельщиками за такую игру. Сегодня у нас, кроме беготни по полю, ничего больше не было: ни мыслей, ни работы с шайбой. Может быть эмоции нас захлестнули, хотели показать себя с лучшей стороны, но получилось наоборот.



Также главный тренер нижнекамцев отметил, что проблема не во вратаре, а в полевых игроках.

— Сегодня надо было не Барулина менять, а многих игроков нашей команды, которые не понимали, что они делают на льду. Будем разбираться, почему так получилось. Может сказались эмоции, усталость. Нужно разобраться», — заявил Вячеслав Буцаев.

После 32 матчей нижнекамцы занимают предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции. На счету «Нефтехимика» 20 очков. «Ак Барс» с 50 очками возглавляет таблицу на Востоке.