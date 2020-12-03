Подозреваемый в госизмене ученый занимался разработкой гиперзвукового самолета

Фото: Василий Сычёв / nplus1.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Баумана Анатолия Губанова. Он отправлен в СИЗО «Лефортово» до 2 февраля 2021 года.

Ученый подозревается в госизмене, ему грозит 20 лет заключения, передает ТАСС.

Фото: Василий Сычев / nplus1.ru

Выяснилось, что Губанов входил в международную группу ученых, которая занималась созданием первого гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int. В 2017 году модель этого самолета была представлена.