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Подозреваемый в госизмене ученый занимался разработкой гиперзвукового самолета

23:47, 03.12.2020
Подозреваемый в госизмене ученый занимался разработкой гиперзвукового самолета
Фото: Василий Сычёв / nplus1.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Баумана Анатолия Губанова. Он отправлен в СИЗО «Лефортово» до 2 февраля 2021 года.

Ученый подозревается в госизмене, ему грозит 20 лет заключения, передает ТАСС.

Фото: Василий Сычев / nplus1.ru

Выяснилось, что Губанов входил в международную группу ученых, которая занималась созданием первого гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int. В 2017 году модель этого самолета была представлена.

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