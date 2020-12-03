Подозреваемый в госизмене ученый занимался разработкой гиперзвукового самолета
Лефортовский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Баумана Анатолия Губанова. Он отправлен в СИЗО «Лефортово» до 2 февраля 2021 года.
Ученый подозревается в госизмене, ему грозит 20 лет заключения, передает ТАСС.
Выяснилось, что Губанов входил в международную группу ученых, которая занималась созданием первого гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int. В 2017 году модель этого самолета была представлена.Происшествия
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