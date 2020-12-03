Елка в Бугульме и разговоры с детьми о коррупции: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 3 декабря

Глава Бугульминского района Рустем Нурев показал главную елку города, установленную на традиционном месте. Вечером на ней уже загораются огни, создавая незамысловатые узоры.

В Балтасях прошел творческий конкурс для детей, посвященный борьбе с коррупцией. Награждал отличившихся глава района Рамиль Нутфуллин.

Некоторые главы вспомнили в соцсетях о праздновании Дня неизвестного солдата. Качественный контент выдал бугульминский глава Линар Закиров. Он выложил хорошо смонтированное видео, созданное на основе архивных хроник времен Великой Отечественной войны и съемок с церемонии поминовения погибших солдат.

А вот глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов вспомнил о другой дате — 3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. Он лично развез подарки детям-инвалидам, что и показал в соцсетях.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов принимал сегодня в гостях Альфию Когогину — депутата Госдумы и жену гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина.