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Елка в Бугульме и разговоры с детьми о коррупции: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 3 декабря

20:32, 03.12.2020
Елка в Бугульме и разговоры с детьми о коррупции: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 3 декабря
Фото: instagram.com/engelfattakhov

Глава Бугульминского района Рустем Нурев показал главную елку города, установленную на традиционном месте. Вечером на ней уже загораются огни, создавая незамысловатые узоры.

В Балтасях прошел творческий конкурс для детей, посвященный борьбе с коррупцией. Награждал отличившихся глава района Рамиль Нутфуллин.

Некоторые главы вспомнили в соцсетях о праздновании Дня неизвестного солдата. Качественный контент выдал бугульминский глава Линар Закиров. Он выложил хорошо смонтированное видео, созданное на основе архивных хроник времен Великой Отечественной войны и съемок с церемонии поминовения погибших солдат.

А вот глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов вспомнил о другой дате — 3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. Он лично развез подарки детям-инвалидам, что и показал в соцсетях.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов принимал сегодня в гостях Альфию Когогину — депутата Госдумы и жену гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина.

ОбществоВласть Татарстан
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