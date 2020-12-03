Татарстанцы выбрали самые важные цели Минспорта республики

Фото: Илья Репин (архив)

В Минспорта Татарстана показали, какие цели министерства считают приоритетными жители республики. Больше всего участников проголосовало за увеличение доли занимающихся спортом жителей республики.

Этот пункт указали 49,5% всех участвовавших в голосовании, сообщает пресс-служба министерства.

Также 47,5% проголосовали за строительство спортплощадок и «малозатратных спортивных сооружений».

Олег Тихонов (архив)

Третьим пунктом стало строительство 15 крупных спортивных объектов и капремонт старых. За эту цель проголосовали 38,6% респондентов.

Среди наименее популярных вариантов: увеличение численности спортсменов из РТ в российских сборных (с 570 до 572), внедрение модели прогнозирования потребности в кадрах в спортивной сфере и внедрение цифровых сервисов для населения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане собираются запустить фитнес-приложение на татарском языке.