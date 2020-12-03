Татарстанцы выбрали самые важные цели Минспорта республики
В Минспорта Татарстана показали, какие цели министерства считают приоритетными жители республики. Больше всего участников проголосовало за увеличение доли занимающихся спортом жителей республики.
Этот пункт указали 49,5% всех участвовавших в голосовании, сообщает пресс-служба министерства.
Также 47,5% проголосовали за строительство спортплощадок и «малозатратных спортивных сооружений».
Третьим пунктом стало строительство 15 крупных спортивных объектов и капремонт старых. За эту цель проголосовали 38,6% респондентов.
Среди наименее популярных вариантов: увеличение численности спортсменов из РТ в российских сборных (с 570 до 572), внедрение модели прогнозирования потребности в кадрах в спортивной сфере и внедрение цифровых сервисов для населения.
Ранее сообщалось, что в Татарстане собираются запустить фитнес-приложение на татарском языке.ОбществоВластьСпорт Татарстан
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