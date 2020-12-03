В Казани достроят ЖК «Экопарк «Дубрава»

Строительная компания СМУ-88 завершит строительство жилого комплекса «Экопарк «Дубрава» на ул. Дубравной. Об этом «Реальному времени» сообщил застройщик.

«Общая архитектурная концепция и внешний вид домов будут сохранены в ключе существующей застройки. Однако инженерная инфраструктура, общественные пространства и социальная среда будут переосмыслены в соответствии с современными стандартами», — сообщили в компании.

Отмечается, что новое название и детали проекта будут опубликованы в ближайшее время.



Ранее «Реальное время» писало, что застройщика «Экопарка «Дубрава» — ООО «Тандем-Д» — банкротят по иску АСВ из-за долга «Татфондбанку» в размере 2,1 млрд рублей. Компания, которая сейчас признана банкротом, является одной из структур предпринимателя Андрея Симакова, возглавлявшего ранее АИЖК РТ. Право аренды земельных участков и недостроенные дома были переведены в конкурсную массу и реализованы Агентством по страхованию вкладов на аукционе в этом году.

Недавно после публикации материала «Реального времени» цокольный этаж одного из домов ЖК «Экопарк «Дубрава» сняли с продажи.