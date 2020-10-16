Застройщик «Экопарк «Дубрава» в Казани снял с продажи цокольный этаж

После публикации материала «Реального времени» цокольный этаж одного из домов ЖК «Экопарк «Дубрава» сняли с продажи. Об этом редакции сообщили участники событий.

Героине материала дали доступ к общедомовому стояку. Объявление о продаже цокольного этажа было снято с сайта объявлений.

Фото avito.ru

Напомним, что жильцы одного из домов ЖК «Экопарк «Дубрава» обратились за помощью в редакцию «Реального времени». Владельцы квартир сообщили, что их лишили возможности распоряжаться частью общедомового имущества. Недавно они узнали, что цокольный этаж их жилой высотки со всеми коммуникациями повторно выставлен на продажу. Сотрудники управляющей компании сообщили новоселам, которые делают ремонт в квартирах, что не могут попасть в данное помещение.



