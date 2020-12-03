Apple вернет зарядки в комплект iPhone 12

Компании Apple предписано вернуть зарядки в коробки iPhone 12 в штате Сан-Паулу Бразилии. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на агентство по защите прав потребителей Procon-SP в Бразилии.



Procon-SP обратилось к Apple в октябре с просьбой объяснить, почему iPhone 12 лишились зарядки. Apple попросили доказать, что отказ от зарядного устройства не нанесет вреда окружающей среде и потребителям.

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Агентство по защите прав потребителей решило, что блок питания — важный компонент устройства, а продажа смартфона без зарядки противоречит местному законодательству. Также Apple не гарантирует, что предложит техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать телефоны зарядными устройствами других производителей.

Бразилия собирается требовать от Apple распространить решение по возврату зарядников в iPhone 12 на всю страну.

Напомним, что ранее пользователи высказались о недостатках iPhone 12.