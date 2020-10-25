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Пользователи назвали недостатки iPhone 12

04:21, 25.10.2020
Пользователи назвали недостатки iPhone 12
Фото: apple.com

Пользователи рассказали о недостатках новинки от Apple — iPhone 12. Обладатели новых смартфонов сообщили, что не заметили значимой разницы между смартфонами 2019 и 2020 годов выпуска. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на MacRumors.

Владельцы смартфонов не увидели разницы при фото- и видеосъемке, а биометрический сенсор Face ID, по их словам, работает с той же скоростью. Пользователи отмечают, что на презентации зарядное устройство надежно и легко крепилось к тыльной стенке смартфона, а в реальности присоединяется не так просто.

apple.com

Напомним, в России стартовали продажи iPhone 12.

ТехнологииIT
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