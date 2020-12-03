В Нацбиблиотеке Татарстана опровергли слухи об отключении отопления в Доме Ушковой на зиму

Фото: wikipedia.org / Devuwka s kluwkoy

В Национальной библиотеке Татарстана опровергли отключение отопления в Доме Ушковой на зиму. Сейчас фонд «Институт развития городов РТ» готовит концептуальное предложение по будущему зданию и параллельно проводит его основательную техническую экспертизу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе библиотеки.

Данный объект доверят специалистам — реставраторам, которые уже имеют опыт работы с историческими памятниками культурного наследия мирового уровня. Заказчик реставрационных работ — Главинвестстрой Татарстана.

Фото: wikipedia.org / OmniaInsomnia



После реставрации горожане и гости города смогут посещать Дом Ушковой. Туда вернутся редкие книги и рукописи Национальной библиотеки.

«Кроме того, в концепции реставрационных работ будет учтен тот функционал, который отвечает интересам жителей и туристов. Поводов для беспокойства у общественности нет», — говорится в сообщении Нацбиблиотеки РТ.

Ранее «Реальное время» выяснило, что после реставрации в Дом Ушковой планируется водить экскурсии. Однако это еще не все. Казанцам предлагается выбрать, что разместится в историческом здании. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина