В казанском зоопарке «Река Замбези» появились два редких белых льва

В казанском зоопарке «Река Замбези» появились редкие белые львы. Два брата — Крикс и Каспер — родились в Крыму в парке львов «Тайган» в 2014 году.

Казанский зоопарк приобрел их, когда животные выступали в цирке. Львы дрессированные, дружелюбные, коммуникабельные и мирно живут в одном вольере, говорится в сообщении в Instagram-аккаунте зоопарка.

В конце ноября в зоопарк Казани привезли шесть шимпанзе из Швейцарии.

Татьяна Леухина