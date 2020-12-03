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В казанском зоопарке «Река Замбези» появились два редких белых льва

11:49, 03.12.2020
В казанском зоопарке «Река Замбези» появились два редких белых льва
Фото: realnoevremya.ru

В казанском зоопарке «Река Замбези» появились редкие белые львы. Два брата — Крикс и Каспер — родились в Крыму в парке львов «Тайган» в 2014 году.

Казанский зоопарк приобрел их, когда животные выступали в цирке. Львы дрессированные, дружелюбные, коммуникабельные и мирно живут в одном вольере, говорится в сообщении в Instagram-аккаунте зоопарка.

В конце ноября в зоопарк Казани привезли шесть шимпанзе из Швейцарии.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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