Более трети россиян ожидают увеличения заработной платы

Исследовательский центр портала Superjob провел опрос, в котором приняли участии 1 600 работающих граждан и представители 1 000 компаний со всей России. Более трети трудоустроенных граждан надеются на повышение заработной платы.



Согласно опросу, индексацию заработной платы планирует провести 21% российских компаний, а 51% опрошенных предпринимателей не хотят пересматривать размер зарплаты. Среди трудоустроенных граждан на повышение оплаты труда рассчитывают 36%.

Фото: realnoevremya.ru



Среди компаний, которые недавно провели или будут проводить индексацию, чаще всего встречаются компании из сфер IT-технологий, телекоммуникации, строительные и производственные компании, медицинские организации и государственные учреждения, зависящие от минимального размера оплаты труда.



Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова объявила о грядущей индексации зарплат работников бюджетной сферы на 3,8%.

Екатерина Андреева