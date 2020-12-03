В Челнах при помощи хлора уничтожили контрабандный европейский сыр

В Набережных Челнах сотрудники Роспотребнадзора, Татарстанской таможни и Камской транспортной прокуратуры изъяли и уничтожили сыры из Германии, Голландии и Польши. Продукцию выявили во время рейда по проверке правонарушений в части незаконного ввоза на территорию России «санкционных» продуктов питания.

Европейский сыр общим весом в 17 кг изъяли у одного из предпринимателей. Продукция была уничтожена с помощью хлорного раствора, пишут «Вести КАМАЗа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татьяна Леухина