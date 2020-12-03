Новости бизнеса

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Челнах при помощи хлора уничтожили контрабандный европейский сыр

10:48, 03.12.2020
В Челнах при помощи хлора уничтожили контрабандный европейский сыр
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах сотрудники Роспотребнадзора, Татарстанской таможни и Камской транспортной прокуратуры изъяли и уничтожили сыры из Германии, Голландии и Польши. Продукцию выявили во время рейда по проверке правонарушений в части незаконного ввоза на территорию России «санкционных» продуктов питания.

Европейский сыр общим весом в 17 кг изъяли у одного из предпринимателей. Продукция была уничтожена с помощью хлорного раствора, пишут «Вести КАМАЗа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем