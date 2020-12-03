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В Казани появились улицы Познания, Вдохновения, Гармонии, Процветания

09:23, 03.12.2020
В Казани появились улицы Познания, Вдохновения, Гармонии, Процветания
Фото: kzn.ru

Исполком Казани присвоил названия девяти вновь формируемым улицам в Советском районе города. Соответствующее постановление опубликовано в в сборнике документов мэрии Казани.

Улицы появятся вблизи гостиничного комплекса «Дубай». Они получили следующие названия:

  • «улица Процветания — Процветание урамы»;
  • «улица Наследия — Наследие урамы»;
  • «улица Ихтирам — Ихтирам урамы»;
  • «улица Познания — Познание урамы»;
  • «улица Вдохновения — Вдохновение урамы»;
  • «улица Яхшылык — Яхшылык урамы»;
  • «улица Гаделлек — Гаделлек урамы»;
  • «улица Гармонии — Гармония урамы»;
  • «улица Хикмят — Хикмәт урамы».
Скриншот документа

Ранее в Казани назвали улицу в честь экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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