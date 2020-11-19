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В Казани назвали улицу в честь экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова

09:51, 19.11.2020 11
В Казани назвали улицу в честь экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новой улице в Советском районе Казани присвоили имя Ирека Миннахметова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Улица расположена вблизи гостиничного комплекса «Дубай».

Напомним, бывший руководитель «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов скончался 13 марта в возрасте 39 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С января 2015 года по январь 2020 года был гендиректором «Татспиртпрома».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Я категорически против алкоголизации населения и тех, кто её осуществлял. Руководитель татарского спирта не достоин такой почести.
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  • Анонимно 19 ноя
    совсем с ума сошли!
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  • Анонимно 19 ноя
    Руководитель и организатор был отличный, но называть улицу его именем по-моему перебор.
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  • Анонимно 19 ноя
    Да , перебор
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  • Анонимно 19 ноя
    Лучше бы детскую спортивную школу назвали в его честь, улица перебор
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  • Анонимно 19 ноя
    Правильно сделали. Но нужно было не присвоить его имя новой улице, а либо вычленить, например улицу Тукая разделить на две (до и после ул.Татарстан, как сделали с ул.Нариманова, вычленив из неё ул.С.Садыковой), либо переименовать, например, Федосеевскую или создать улицу в пос.Нефтяников под кремлем. Назвать можно было площадь его именем например перед бывшим НКЦ (на Казанке за Госсоветом).
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  • Анонимно 19 ноя
    Нда, вот герои новой эпохи. Что он такого сделал выдающегося? Свой из клана, вот улицу назвали. Что до него Гагарину или Девятаеву, или Абсалямову (который писатель).
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  • Анонимно 19 ноя
    Герой нашего времени, что тут еще можно сказать...
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  • Анонимно 19 ноя
    Мда. Ничего не имею против этого молодого человека. Пусть земля ему будет пухом. Но назвать в честь него улицу это кащунство перед многими выдающимися государственными деятелями
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  • Анонимно 19 ноя
    Тоже мне - сын татарского народа(((
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  • Анонимно 19 ноя
    Ужас! Как до такого можно дойти?
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