В Казани назвали улицу в честь экс-главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новой улице в Советском районе Казани присвоили имя Ирека Миннахметова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Улица расположена вблизи гостиничного комплекса «Дубай».

Напомним, бывший руководитель «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов скончался 13 марта в возрасте 39 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С января 2015 года по январь 2020 года был гендиректором «Татспиртпрома».