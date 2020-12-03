«Нефтехимик» и «Ак Барс» во второй раз в сезоне сыграют в Нижнекамске

Сегодня в Нижнекамске сыграют две татарстанские команды — «Нефтехимик» примет у себя на льду казанский «Ак Барс».

Это уже четвертая встреча коллективов в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:2. В Казани дважды победил «Ак Барс», а в Нижнекамске в овертайме сильнее оказался «Нефтехимик».

Фото: ak-bars.ru

Казанская команда подходит к этой встрече после поражения от «Авангарда» (0:3). Хоккеисты «Ак Барса» не могут забросить шайбу в ворота соперников уже четыре периода подряд, если учесть последнюю треть игры с «Северсталью» (5:2).

«Нефтехимик» также подошел к матчу с поражением от минского «Динамо» (1:5). Накануне нижнекамскому клубу пришлось объясняться после игры за композицию Виктора Цоя «Перемен», которая прозвучала в честь пятой заброшенной шайбы белорусской команды.

День матча! Играем с «Нефтехимиком»

«Нефтехим Арена», Нижнекамск

Начинаем в 19:30

Матч покажут КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/NsRJKhx6d6 — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 3, 2020

Несмотря на все игровые проблемы, «Нефтехимик» постарается продлить победную серию в домашних матчах с «Ак Барсом». Последние четыре встречи команд в Нижнекамске в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершились победой подопечных Вячеслава Буцаева.

Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» состоится сегодня, начало игры в 19.30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ ТВ HD», ТНВ и «ТНВ-Планета».