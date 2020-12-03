Выяснилось, какие симптомы могут возникнуть после вакцинации от коронавируса «Спутником V»

Примерно каждый десятый пациент, сделавший прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. У 1,5% может заложить нос или запершить в горле, говорится в памятке с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве.

Чаще всего прививка переносится хорошо. Однако при появлении недомогания не стоит волноваться, потому что это индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.

Если появилась слабость, недомогание, общая усталость и тошнота, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть.

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У 5,7% пациентов может появляться ломота в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов. При температуре тела выше 38 градусов следует принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение 4 часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача.

У 4,7% привившихся появляется боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Обычно это не требует лечения, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты. Людям, столкнувшимся с першением в горле, насморком и заложенностью носа после прививки, в памятке советуют полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи. У менее чем 1% пациентов может участиться пульс или повыситься давление, пишет «РИА Новости».

В Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики.

